Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою: ПП "Виноградівка" тимчасово не працює

Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Сьогодні вночі, 25 серпня, Росія атакувала ударними БпЛА типу "Shahed" міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою.

Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Пожежу локалізували рятувальники".

Деталі: Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено.

Прикордонники повідомили про це молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Українська правда