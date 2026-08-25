Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою: ПП "Виноградівка" тимчасово не працює
ДПСУ
Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Сьогодні вночі, 25 серпня, Росія атакувала ударними БпЛА типу "Shahed" міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою.
Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Пожежу локалізували рятувальники".
Деталі: Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено.
Прикордонники повідомили про це молдовську сторону.
Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.