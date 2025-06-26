РФ на межі системної фінансової кризи – банки бояться наслідків війни

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і впродовж наступного року існує реальний ризик системної банківської кризи.

Про це попереджають російські банківські посадовці, пише Bloomberg.

За словами співрозмовників і згідно з документами, які бачив Bloomberg, банки дедалі більше хвилює обсяг проблемних боргів у їхніх балансах. Приватно вони б’ють на сполох через те, що все більше корпоративних і приватних клієнтів не сплачують кредити через високі відсоткові ставки.

Колишні й чинні банківські посадовці конфіденційно заявляють, що ситуація в Росії — небезпечна, і якщо обставини не зміняться, протягом року зростає ймовірність боргової кризи, яка охопить увесь фінансовий сектор. Ці люди говорили на умовах анонімності, бо не мають дозволу публічно розкривати внутрішні занепокоєння.

Проблеми в банківській системі можуть поставити під сумнів здатність лідера РФ Володимира Путіна продовжувати війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. Особливо це стане критичним, якщо союзники України в ЄС та США введуть ще жорсткіші санкції проти російського фінансового сектору. Європейський Союз уже обговорює нові обмеження щодо ще більшої кількості банків.

Прихильники України також закликають Дональда Трампа вжити суворі санкції проти Росії після того, як Путін відмовився оголосити перемир’я для мирних переговорів. Але поки що нинішній президент США утримується від нових заходів.

Деякі джерела зазначають, що офіційна статистика може приховувати справжній масштаб проблеми — багато позичальників просто відкладають платежі. Тобто, хоча публічні дані про прострочення ще не виглядають критично, насправді значна частина позик уже не погашається вчасно. Про це йдеться у внутрішній записці одного з великих банків, яку бачив Bloomberg.

Банки оцінюють свої проблемні кредити в трильйони рублів і вже вживають заходів для зменшення ризиків, що свідчить про початок кредитної кризи. За однією з оцінок, лише за перші два місяці 2025 року корпоративне кредитування впало на 1,5 трильйона рублів (19 мільярдів доларів), після чого ситуація дещо стабілізувалася.

Напруження між топ-чиновниками Путіна з приводу ризиків для економіки стало явним під час Петербурзького міжнародного економічного форуму минулого тижня.

"Ми на межі рецесії", — сказав міністр економіки Максим Решетніков під час панельної дискусії, на якій глава Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що економіка просто "охолоджується". Міністр фінансів Антон Сілуанов визнав: "У нас зараз період застою".

Путін наступного дня чітко висловив свою позицію у виступі: "Деякі фахівці й експерти попереджають про ризики застою й навіть рецесії. Цього, звісно, не можна допустити за жодних обставин".

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