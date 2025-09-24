Російська нафта живить паливний бум Індії: експорт б’є рекорди

Індійські нафтопереробні заводи нарощують експорт бензину і дизеля до найвищого рівня за останні кілька років завдяки розширенню потужностей з переробки сирої нафти, третина якої з РФ, і збільшенню частки етанолу в бензині на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індія, яка отримує приблизно третину своєї сирої нафти з Росії, збільшує переробку і направляє надлишкові обсяги на експорт. Зростання експорту допоможе задовольнити зимовий попит Європи на опалювальне паливо і підтримає прибутковість індійських НПЗ, які після початку санкцій ЄС і США проти Москви в лютому 2022 року почали купувати російську нафту зі знижкою.

Вашингтон звинувачував Індію в наживі на різниці цін, адже вона купує дешевшу російську нафту і продає перероблене паливо за вищими цінами. Індія у відповідь заявила, що її закупівлі сприяли стабільності ринку.

За оцінками консалтингової компанії Wood Mackenzie, цього року переробка сирої нафти в Індії зросте на 130-160 тис. барелів на добу - до приблизно 5,51 млн барелів на добу. Експорт бензину може досягти рекордних близько 400 тис. барелів на добу.

Представник одного з індійських НПЗ, який побажав залишитися неназваним через політику компанії, пояснив, що експорт зростає також через сезонне зниження внутрішнього попиту під час сезону дощів і меншу кількість планових ремонтів.

За даними компанії Kpler, у 2025 році експорт бензину з Індії може становити близько 387 тис. барелів на добу, переважно в країни Азії.

"Зростання експорту бензину підтримує збільшення частки етанолу в бензині на внутрішньому ринку", - зазначила аналітик Wood Mackenzie Пріті Мехта. У 2024 році частка етанолу в бензині в Індії досягла 20% проти 12% у 2023-му.

Провідні індійські переробники, серед яких Reliance Industries і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), нарощують експорт, щоб скористатися високою рентабельністю на азійському ринку бензину, яка з початку року зросла на 51% - до приблизно 11-12 доларів за барель.

Нагадаємо:

Індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на пальне зростає, навіть незважаючи на поновлення торговельних перемовин із Вашингтоном і прагнення обох сторін досягти угоди.