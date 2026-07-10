Виробництво палива в РФ впало до 65% від попиту – Reuters

За даними двох джерел у галузі та розрахунками Reuters, виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє Reuters.

Українські атаки призвели до зупинки роботи багатьох нафтопереробних заводів, зокрема NORSI та Омського, двох найбільших виробників бензину в країні. Ще один великий виробник бензину — Саратовський НПЗ — також був змушений зупинити виробництво.

Літня погода збільшує попит на пальне, на 40 000–45 000 метричних тонн на добу, або приблизно на 35 % і росіяни не здатні виробляти необхідну кількість палива для цих потреб.

У червні щоденний дефіцит становив 25%.

За даними джерел Reuters, щоденний попит на бензин у Росії під час пікового літнього споживання становить близько 115 000–120 000 тонн.

Пропозиції уряду РФ щодо подолання дефіциту палива включають заборону на експорт дизельного палива, бензину та авіаційного палива.

Росія також почала імпортувати паливо. У червні обсяги поставок бензину та дизельного палива з Білорусі до Росії досягли місячного рекорду, а минулого тижня джерела в галузі повідомили, що Росія почала імпортувати паливо морським шляхом з Індії.

Нагадаємо:

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.