У Криму обмежили зняття готівки

Слідом за дефіцитом бензину, що охопив тимчасово окупований Крим через удари України по "сухопутному коридору" та судам у Керченській протоці, на півострові, схоже, виник дефіцит готівкових рублів.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, російський державний банк ВТБ, що управляє мережею з 1,4 тисячі банкоматів у Криму, ввів обмеження на зняття грошей з карт сторонніх банків. Знижені ліміти будуть діяти до 1 серпня і пов'язані з "підвищеною навантаженням" на мережу, заявили в банку.

У банкоматах ВТБ можна зняти не більше 15 тисяч рублів на день і 50 тисяч — на місяць. Ліміти були знижені в 10 і в 6 раз відповідно: раніше вони становили 150 тисяч і 300 тисяч рублів.

The Moscow Times зазначає, що в ВТБ також введені ліміти на кількість операцій зняття готівки. При чому ВТБ — найбільший з російських банків на півострові.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.