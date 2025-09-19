Після дзвінку Моді й Трампа індійські НПЗ готуються купувати більше нафти РФ

Індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри відновлення торговельних переговорів з Вашингтоном і прагнення обох сторін досягти угоди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Закупівлі, за словами обізнаних джерел, залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років.

За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за "підтримку завершення війни між Росією та Україною", а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

Представники індійського уряду регулярно контактують із великими державними та приватними переробниками, але жодних офіційних вказівок — ані скорочувати, ані нарощувати закупівлі — наразі немає.

Це може змінитися в найближчі місяці в міру просування торговельних переговорів і пошуку компромісів, але поки що планів немає.

Багато залежить від Reliance Industries, яка забезпечує значну частку імпорту завдяки довгостроковому контракту з російською "Роснафтою", укладеному на початку року.

Якщо ця компанія, що належить найбагатшому індійцю, скоротить закупівлі, загальні обсяги можуть виглядати скромніше, навіть якщо інші продовжать брати партії.

Індія зазвичай уникає нафти з режимів під санкціями США, як-от Іран чи Венесуела. Але, разом із Китаєм, вона активно користується знижками на російську нафту, доступними в межах цінової стелі "Великої сімки", створеної для підтримання потоків нафти при одночасному обмеженні доходів Москви.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США закликало союзників з "Групи семи" та Європейського Союзу ввести "значні мита" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити їхні закупівлі російської нафти.