За пів року ЄС збільшив імпорт російського зрідженого газу

У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував зрідженого природного газу з Росії на суму близько 4,48 млрд євро.

Про це з посиланням на дані європейського статистичного відомства, Євростату, повідомляє Deutsche Welle.

За аналогічний період минулого року вартість імпортованого газу з РФ становила близько 3,47 млрд євро.

"В цілому за перші шість місяців цього року Європейський Союз ввіз ЗПГ на суму близько 26,9 млрд євро. Більша частина надійшла з США (на суму близько 13,7 млрд євро)", – говориться у повідомленні.

За даними Єврокомісії, у 2024 році Сполучені Штати були найбільшим постачальником ЗПГ в ЄС. На їх частку припадало майже 45 відсотків від загального обсягу імпорту цієї сировини.

"Росія постачає трубопровідний газ до ЄС по одному газопроводу - "Турецькому потоку". Постачання призначені лише для кількох країн, таких як Угорщина та Словаччина", – говориться у повідомленні.

У той же час до Європи російський ЗПГ доставляється морськими танкерами. Ці постачання зросли у 2024 році, але з початку 2025-го їх обсяг знову пішов вниз. У січні-березні 2025 року ЄС отримав близько 5,7 млрд куб. м російського СПГ.

"Россійська нафта в основному підпадає під ембарго ЄС, введене в 2023 році. Санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний та передбачають виключення для Будапешта і Братислави", – пише DW.

"Щодо зрідженого природного газу з Росії Європейський Союз обмежувальних заходів не вводив. Його активно закуповували, зокрема, Іспанія, Франція, Нідерланди та Бельгія. В той же час Австрія, Польща, країни Балтії раніше добровільно відмовилися від газу з РФ", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні. У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива – лише на 1% менше, ніж у попередньому році. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року.

Також повідомлялося, що березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко. Експерти вказують, що Марокко не має діючих нафтопереробних заводів від 2016 року, тому закупівля дизелю з подальшим реекспортом виглядає економічно нелогічною, якщо тільки це пальне не має конкурентної ціни.