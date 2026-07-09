У Росії підрахували доходи бюджету: які показники

Дефіцит бюджету Російської Федерації з січня по червень 2026 року склав 5,7 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що на 2,3 трильйона рублів більше, ніж роком раніше.

Про це пише Bloomberg.

За попередніми оцінками російського міністерства фінансів, доходи склали 18,6 трлн рублів (+5,8% у річному обчисленні).

Зокрема, не нафтогазові доходи ставлять 15,0 трлн рублів (+16,3%). Нафтогазові доходи впали через зниження цін на нафту — 3,7 трлн рублів (–22,7%).

Витрати досягли 24,4 трлн рублів (+16,1% в річному обчисленні) на тлі прискореного фінансування та авансування контрактів до російської армії, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський уряд планує різко наростити військові витрати у 2026 році, хоча дефіцит бюджету на початок червня вже сягнув 6 трлн рублів і перевищив показник за весь минулий рік.

У Російській Федерації зріс дефіцит федерального бюджету, у півтора раза перевищивши річний план.