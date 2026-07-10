СБС відмінусували 13 кораблів "тіньового флоту" РФ біля Криму за ніч
Безпілотники СБС знищили ще 13 кораблів тіньового флоту РФ
Мадяр
Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 10 липня уразили 13 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).
З усіх 13 уражених кораблів: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир.
Мадяр зазначив, що усі танкери ідентифіковано, входять до складу "тіньового флоту" та знаходяться під міжнародними санкціями.
Командувач СБС також повідомив про ураження пʼяти електропідстанцій у Криму:
- ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне, Крим;
- ПС 110 кВ "Саки", Крим;
- ПС 110 кВ "Майнаки", Євпаторія;
- ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведеве, Крим;
- ПС 35 кВ "Медведеве", нп Медведеве, Крим.
Нагадаємо:
14 суден вночі 9 липня уражено у Азовському морі Силами безпілотних систем – серед них 12 танкерів "тіньового флоту" Росії.