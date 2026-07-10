СБС відмінусували 13 кораблів "тіньового флоту" РФ біля Криму за ніч

Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 10 липня уразили 13 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

З усіх 13 уражених кораблів: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир.

Мадяр зазначив, що усі танкери ідентифіковано, входять до складу "тіньового флоту" та знаходяться під міжнародними санкціями.

Командувач СБС також повідомив про ураження пʼяти електропідстанцій у Криму:

ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне, Крим;

ПС 110 кВ "Саки", Крим;

ПС 110 кВ "Майнаки", Євпаторія;

ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведеве, Крим;

ПС 35 кВ "Медведеве", нп Медведеве, Крим.

Нагадаємо:

14 суден вночі 9 липня уражено у Азовському морі Силами безпілотних систем – серед них 12 танкерів "тіньового флоту" Росії.