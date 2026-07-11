Росія зупинила судноплавство через Дон-Азовський канал після атаки України – ЗМІ

Українська правда

Росія припинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон з Азовським морем, після української атаки на 13 російських суден.

Джерело: Reuters із посиланням на трьох співрозмовників у зерновій експортній галузі РФ

Деталі: Зазначається, що рішення було ухвалене після того, як у п'ятницю Україна атакувала 13 російських суден в Азовському морі, зокрема 10 танкерів.

Аналітики ринку зазначають, що через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці з Росії, яка є найбільшим у світі експортером цього зерна.

Одне з джерел повідомило, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому всіх заявок на прохід через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське і Чорне моря, з 18:10 п'ятниці за місцевим часом.

У повідомленні не зазначалося, коли обмеження буде скасовано.