Постачання пального з Білорусі до РФ у червні досягло рекордного рівня

Білорусь у червні збільшила залізничні постачання автомобільного бензину та дизельного пального до рекордного рівня на тлі дефіциту нафтопродуктів на російському ринку.

Про це пише Reuters на платформі TradingView.

Раніше Білорусь, яка має два нафтопереробні заводи сумарною номінальною потужністю 24 млн тонн на рік, заявляла про готовність частково компенсувати потужності російських НПЗ, втрачені через атаки українських дронів.

У червні обсяг залізничних постачань бензину із білоруських НПЗ на внутрішній ринок РФ ‌перевищив 181 тис. тонн. Це більш ніж утричі більше за травневі показники. Відвантаження дизпального зросло в 1,5 раза – до понад 77 тис. тонн.

Крім того, білоруські НПЗ в червні ‌відвантажили на російський ринок понад 16 тис. тонн авіапального проти 5 тис. тонн у травні.

Загалом з початку 2026 року постачання бензину залізницею з Білорусі для російського ринку зросло у 20 разів порівняно з до січнем-червнем 2025 року, перевищивши 453 тис. тонн.

Постачання дизельного пального зросло майже вп'ятеро – до 256 тис. тонн.

Водночас транзитні залізничні постачання бензину з білоруських НПЗ для експорту через російські порти у червні 2026 року різко впали – до 20 350 тонн з 165 тис. тонн у травні.

Нагадаємо:

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.

Вперше про плани РФ заборонити експорт дизелю говорили наприкінці червня.

У квітні Росія заборонила експорт бензину, це обмеження мало тривати до липня.