Ускладнення через холодну весну: Мінекономіки спрогнозувало врожай зернових цьогоріч

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує урожай зернових у 2026 році близько 60,4 млн тонн, що всього на 1%, або 0,64 млн тонн менше, аніж торік.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький на форумі "Хлібна індустрія 2026" 12 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби, температурного режиму та рівня вологи під час вегетації.

"Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах", – сказав Тарас Висоцький.

За його словами, цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур.

За попередніми оцінками, урожай основних культур може становити:

пшениця – близько 22,4 млн тонн;

ячмінь – близько 4,7 млн тонн;

кукурудза – близько 31,6 млн тонн.

Нагадаємо:

Цьогоріч в Україні очікується зростання виробництва ярої пшениці (+3,1 %), сорго (+7,2 %), озимого ячменю (+18,6 %), жита озимого (+39,4 %), гречки в 1,9 разу, а проса – у 2,5 разу.