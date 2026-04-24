Мінекономіки змінює умови експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові підходи до моніторингу походження сої та ріпаку та врегульовує питання перехідних залишків.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Мінекономіки готує нові підходи до моніторингу походження сої та ріпак. Чиновники обіцяють зробити механізм експорту більш прозорим, прогнозованим і технічно узгодженим із даними Державного аграрного реєстру.

Проєкт постанови вже направили на погодження до центральних органів виконавчої влади.

У документі йдеться про системний обмін інформацією, моніторинг та звітність для перевірки відповідності даних, зазначених у висновках Торгово-промислової палати України, інформації ДАР.

Також врегульовано питання перехідних залишків. Залишки 2025/2026 маркетингового року не враховуватимуться при визначенні обсягів експорту сої та ріпаку, які звільняються від сплати експортного мита у 2026/2027 маркетинговому році.

Але їх необхідно реалізувати. Залишки ріпаку на експорт потрібно продати до 30 червня 2026 року, сої – до 31 серпня 2026 року,. На внутрішньому ринку – без обмежень.

Для підтвердження права на звільнення від сплати експортного мита агровиробники та кооперативи повинні пройти верифікацію в інформаційно-комунікаційній системі "Державний аграрний реєстр". Процедура відбуватиметься автоматично після подання заявки у визначені строки.

Для ріпаку – з 1 липня поточного року до 1 квітня наступного року, для сої – з 1 вересня поточного року до 1 червня наступного.

Одна з ключових змін – двоетапне внесення даних про врожайність. Спочатку виробник зможе подати планові показники, а згодом скоригувати їх, зазначивши фактичні дані.

На кожному з етапів інформацію можна буде подати один раз. Такий підхід дає бізнесу більше гнучкості, але водночас зберігає прозорість і контрольованість системи, говориться у повідомленні.

Проєкт також встановлює граничні показники врожайності: для ріпаку – не більше 5,0 т/га, для сої – не більше 3,5 т/га.

Починаючи з 2027/2028 маркетингового року, залишки попередніх періодів автоматично розраховуватимуться системою ДАР.

Нові підходи мають зробити механізм моніторингу не лише більш контрольованим, а й зрозумілішим для ринку та допоможуть уникнути непорозумінь під час експорту.

У Мінекономіки наголошують, що представлений документ є відкритим для обговорення.

3 грудня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1570, що встановлює механізм моніторингу експорту сої та ріпаку.

Новий порядок визначає механізм щомісячного моніторингу, який здійснюватиме Мінекономіки, для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції даним, що містяться у ДАР, щодо фактично вирощеної продукції.

Якщо буде виявлено невідповідності між заявленими та фактично вирощеними обсягами, ТППУ зобов'язана анулювати експертні висновки.

Запровадження такого механізму гарантує, що пільгою зі звільнення від сплати експортного мита користуватимуться лише ті експортери, які дійсно виростили продукцію самостійно.

2 вересня 2025 року президент Зеленський підписав законопроєкт про введення експортного мита розміром у 10% на сою та ріпак.

Як повідомлялося, що з початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували вже понад мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Українські аграрії втратили близько 200 млн дол. за 6 місяців через запровадження експортних мит на сою та ріпак.

За підсумками сезону експорт сої може скоротитися на 37%. Ключовою тенденцією 2025/26 маркетингово року залишається зміщення акценту – від експорту сої до олії та шроту.

Уряд ухвалив постанову, що встановлює механізм моніторингу експорту сої та ріпаку. Документ спрямований "на забезпечення справедливого застосування пільги зі звільнення від експортного мита для окремих категорій сільськогосподарських виробників".