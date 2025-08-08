Укрзалізниця намагається реструктуризувати борг на мільярд доларів

АТ "Укрзалізниця" оголошує тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад 1 млрд доларів США — для цього через тендер залучають міжнародного юридичного радника", — говориться у повідомленні.

Йдеться про боргові зобов’язання на суму понад один мільярд доларів США — початково ці борги залучались ще до проєктів 2012 року, згодом рефінансувалися, уточнює УЗ.

Узгодивши нові, збалансовані умови погашення цих боргів, УЗ зможе продовжувати отримувати підтримку міжнародних фінансових партнерів, говориться у повідомленні.

Тендер оголошується на значну суму, "бо значна сума накопичених боргів на кону", пояснюють в УЗ. Закупівля відбудеться через систему Prozorro.

Розрахунок проводитиметься виключно за фактично надані послуги, а компенсація юридичного радника буде залежати від успішності транзакції.

"Усі міжнародні позики оформляються за нормами іноземного законодавства, переважно англійського права. Реструктуризація зовнішнього боргу — складна міжнародна юридична та фінансова процедура", — зазначають в УЗ.

Тож, потрібно залучити висококласну юридичну компанію, що спеціалізується на відповідних процесах за правом Англії та Уельсу, США та в інших юрисдикціях, і має великий досвід саме із подібними фінансовими інструментами.

Відбір відбуватиметься серед компаній, які займають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, які працюють у Великобританії (країні реєстрації випуску) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу.

Ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно без залучення партнерів успішно супроводжувати такі транзакції — для цього потрібні вузькопрофільні та кваліфіковані фахівці з відповідного права, пояснюють в УЗ.

Зовнішній борг обсягом 1 млрд доларів США, що відповідає сумі близько 15% активів компанії, додали в УЗ.

Реструктуризація критично важлива для успішного проходження всіх етапів і досягнення результату, який дозволить компанії стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції, та сприятиме тому, щоб уникнути можливого дефолту товариства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.