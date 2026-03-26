Кулеба розповів, як Корея допомагає у відбудові України

В Україні за підтримки Кореї створять навчальний центр

В Україні за підтримки Кореї створять навчальний центр для підготовки операторів будівельної техніки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 26 березня за результатами зустрічі зі спеціальним представником Республіки Корея з питань відбудови України Чон Бьон Ха.

"Готуємо запуск українсько-корейської робочої групи з питань відбудови. Це інструмент для швидшої підготовки та реалізації проєктів, координації зусиль і залучення корейських технологій", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі Мінрозвитку координує близько 15 проєктів за підтримки уряду Кореї. Це сфери містобудування, реконструкції та розвитку залізничної та авіаційної інфраструктури, водовідведення та ін.

"Очікуємо також на нові рішення Стратегічної ради Республіки Корея щодо розширення цього портфелю", - додав Кулеба.

Україна та Республіка Корея розпочинають підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування для будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і західним кордоном України.