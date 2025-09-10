Цього року збитки вагоноремонтників сягнуть 600 мільйонів гривень – "Укрзалізниця"

Вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Нові вагони майже не будуються через профіцит. З огляду на поточну ситуацію в галузі та динаміку перевезень, повернення до обсягів минулого року, за нашими прогнозами, наразі виглядає малоймовірним", – розповів у інтерв’ю інформагентству директор напрямку "Ремонт і виробництво" АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.

Він нагадав, що обсяги перевезень зменшилися на 40%, а перевезення вагонами державної компанії знизилося ще більше – на 58%. Через це обсяги ремонтів, у собівартості яких майже 70% — це витрати на персонал, також зменшилися на 55%.

З огляду на це та погіршення прогнозу на найближчий рік компанія вирішила залучити міжнародних партнерів.

Очікується, що вони можуть допомогти "отримати гранти чи інше фінансування для трансформації вагоноремонтних підприємств без втрати персоналу та потенціалу", а також максимально залучити бізнес для більш ефективного використання виробничих потужностей, які наразі виявилися надлишковими.

"Ми розглядаємо різні варіанти: оренду, державно-приватне партнерство, перепрофілювання,. І прагнемо, щоб всі вони здійснювалися на конкурентних засадах", – наголосив Шрамко.

Він додав, що наступного року під час правильної поступової реорганізації планується зайнятися і локомотиворемонтним напрямком, де потужності компанії теж великі.

Напрямок "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці" відповідає за ремонт, обслуговування, модернізацію та виготовлення вагонів, локомотивів, електропоїздів. Виробляє критичні запчастини, залізобетонні шпали, технічне обладнання тощо. Має 11 підприємств, частина яких філії, частина - приватні АТ.

Як повідомлялося, обсяги вантажних перевезень залізницею в Україні скоротилися зі 180 млрд т*км у 2021 році до 113 млрд т*км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис. Цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т*км та 481 тис, зазначає Інтерфакс-Україна.

Такі умови спричинили зниження обсягів ремонтів вагонів з 31,75 тис у 2021 році (з них вагони УЗ – 20,15 тис. до 24,23 тис у 2024 році (вагони УЗ – 12,48 тис), а цьогоріч очікується подальше скорочення до 14,04 тис (вагони УЗ – 3,96 тис).

Нагадаємо:

Раніше у колонці для ЕП член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко писав, що два роки поспіль приватні акціонерні товариства напряму "Ремонт і виробництво" демонструють стабільний позитивний фінансовий результат. Так, у 2023–2024 роках їхній щорічний прибуток становив по 117 млн грн.

Він повідомляв, що у 2024 році розпочалася масштабна трансформація: 51 підрозділ вагонного господарства об’єднано в єдину філію "УЗ Вагон-Сервіс", що створює "єдине вікно" для надання послуг.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. УЗ мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад мільярд доларів США.

Верховна Рада затвердила указ президента про примусове вилучення вагонів, які належать повʼязаним із Російською Федерацією субʼєктам. Йдеться про 1592 вагони орієнтовно 2.2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що темпи старіння та списання пасажирських вагонів "Укрзалізниці" випереджають їх оновлення. Станом на 1 серпня 2025 року кількість доступних для перевезення вагонів порівняно з липнем 2024 року зменшилася на 189 через старіння та обстріли РФ.