У Кореї можуть частково заборонити їзду на приватних авто для всіх громадян

Південна Корея може запровадити обмеження на використання приватних авто для всього населення, якщо ціна на нафту перевищить 120 дол. за барель.

Про це повідомив міністр фінансів країни Ку Юн Чхоль в ефірі корейського телеканалу KBS, передає Bloomberg.

Південна Корея є великим імпортером нафти та залежить від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу.

Країна вже ввела часткову заборону для державних службовців: в'їзд на територію урядових установ дозволено лише в певні дні залежно від останньої цифри номерного знака автомобіля.

"Ми розглядаємо можливість поширення системи на приватний сектор, щоб заохотити громадськість до співпраці, але сподіваємося, що війна (на Близькому Сході – ЕП) скоро закінчиться, щоб такі заходи не були необхідними", – каже Ку Юн Чхоль.

Якщо країна розширить ці обмеження на всіх громадян, це стане першим таким кроком з часів війни в Перській затоці 1991 року.

