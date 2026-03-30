Ще одна східноазійська країна імпортувала російські нафтопродукти
Південна Корея імпортувала 27 тис. тонн російського лігроїну вперше з початку війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство промисловості Південної Кореї.
Лігроїн – нафтопродукт, який отримують при перегонці нафти або крекінгу інших нафтопродуктів. Його використовують для виробництва пластмас та нафтохімічної продукції.
Також Міністерство промисловості спільно з Міністерством закордонних справ Південної Кореї докладає зусиль для забезпечення додаткових поставок російського лігроїну, згідно з повідомленнями місцевих медіа.
Водночас не йдеться про імпорт сирої нафти: деякі південнокорейські компанії намагалися імпортувати російську сиру нафту, проте Міністерство промисловості їм перешкодило.
Інші азійські країни, такі як В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка, почали активно закуповувати російську нафту після зняття санкцій США в березні.