Україна збирається купити корейські швидкісні електропоїзди

Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

Про це йшлося під час зустрічі у Сеулі віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із членом правління Eximbank Korea паном Хван Кійоном та представниками Фонду економічного розвитку і співробітництва Республіки Корея (EDCF), повідомило Мінрозвитку.

Таке придбання дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк "Укрзалізниці", зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.

У міністерстві також наголосили, що це важливо, враховуючи, що ворог нищить рухомий склад "Укрзалізниці", в тому числі поціливши нещодавно в поїзд "Інтерсіті".

За словами Кулеби, закупівлю нових електропоїздів необхідно провести через прозорий і відкритий конкурс.

У Мінрозвитку нагадали, що Корея відкрила для України рамкову можливість пільгового фінансування обсягом до 2,1 млрд доларів США на 2024–2029 роки.

Нагадаємо:

В Україні за підтримки Південної Кореї створять навчальний центр для підготовки операторів важкої техніки – екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки.