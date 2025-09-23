Украина купит корейские электропоезда через открытый тендер

Украина передала правительству Кореи официальный запрос на льготное финансирование для закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства.

Об этом в Telegram написал вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Украина намерена приобрести их в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества.

"В перспективе - это крупнейший экономический проект между нашими странами. Он открывает новую страницу в сотрудничестве Украины и Кореи и станет шагом к модернизации украинской железной дороги", - отметил Кулеба.

"Проект будет реализован через открытый и прозрачный тендер среди всех ведущих производителей Кореи. Это принципиальный вопрос для доверия и эффективности", - заверил министр.

Он также отметил, что Украина и Корея прорабатывают проект строительства Центра управления железнодорожным движением, модернизация украинской авиации, а также создание тренингового центра тяжелой строительной техники в Житомире.

"Эти проекты позволяют развивать транспорт, авиацию, логистику и формируют современную систему подготовки кадров, которая будет работать на восстановление страны", - отметил чиновник.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина собирается закупить 20 скоростных электропоездов корейского производства.

Ранее сообщалось, что вагоноремонтные предприятия "Укрзализныци" ожидают, что этот год закончат с убытком в 600 миллионов гривен. Причины - падение объемов железнодорожных перевозок и профицит грузовых вагонов на рынке.

В первом полугодии 2025 года Укрзализныця перевезла 79,6 млн тонн грузов - это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего упали объемы перевозки угля и зерна.

Гендиректор компании Александр Перцовский отметил, что с такой динамикой за год будет перевезено лишь половину от объемов довоенного 2021 года.

АО "Укрзализныця" планирует в 2025-м сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей.

Ранее АО "Укрзализныця" объявила тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения в процессе реструктуризации внешнего долга. УЗ должна решить проблему накопленных еще с 2012 года долгов в более чем миллиард долларов США.