Студенти зможуть купувати пільгові квитки у застосунку "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" реалізувала цей сервіс: відтепер студенти можуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку УЗ.

Про це "Укрзалізниця" інформує у соцмережах.

Сервіс реалізовано завдяки низці технічних інтеграцій та за підтримки Mastercard, говориться у повідомленні.

Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни.

Це Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.

Для того, щоб придбати квиток у застосунку УЗ на телефоні (Android або IOS) потрібно обрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення і прибуття.

"Обираємо "Студентський квиток" замість повного. Вводимо серію та номер студентського — обов'язково. Натискаємо кнопку "Додати пільгу". Сплачуємо — і квиток підтягується зі знижкою", — розповідає алгоритм УЗ.

Знижка за пільгою застосовується під час оплати, звертає увагу УЗ.

