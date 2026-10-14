Імпортні ліки везтимуть відразу до аптек і лікарень, без зберігання на складах

Через російські атаки на склади з ліками уряд спростив процедури контролю для прискорення постачання імпортних препаратів безпосередньо до аптек і лікарень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд ухвалив рішення спростити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек і лікарень. Завдання — зробити так, щоб ліки не затримувалися на складах, а швидко розходилися по точках кінцевого продажу", – пояснив він.

Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідним документам і провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією.

Результати надсилаються до Держлікслужби, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного робочого дня.

"Водночас важливо, що державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються", – наголосив очільник уряду.

"Це частина системної роботи уряду, щоб зробити постачання ліків гнучкішим і стійкішим", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше уряд спростив умови роботи аптек: зміни стосуються відкриття та роботи аптечних закладів, кадрових питань, використання приміщень і формування асортименту товарів.

Уряд спростив умови зберігання лікарських засобів: через ризики російських атак фармацевтичні компанії зможуть використовувати неліцензовані складські приміщення.

Україна запропонувала Узбекистану тимчасово запровадити дистанційні або гібридні перевірки фармацевтичних підприємств в Україні замість перевірок безпосередньо на місці, в Узбекистані вже готують зміни до законодавства.