На Полтавщині російський БпЛА поцілив у об'єкт енергетики, постраждало троє людей.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по об'єкту енергетики. Попередньо, одна людина отримала травми", – написав у Телеграм начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей.

Як пише місцеве видання "Полтавщина", перед цим о 14:54 неофіційні моніторингові канали попереджали про загрозу ворожого БпЛА для Полтави, Щербанів та Супрунівки, а також повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Невдовзі в обласному центрі пролунав вибух, що підтвердила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Вночі російський БпЛА також влучив у територію одного з промислових підприємств у Полтавському районі, через що виникла пожежа, додає медіа.

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