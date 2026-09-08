Росіяни атакували вже знищений ними склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

Про це повідомляє співрозмовник ЕП на фармринку.

Склад знаходиться на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлось без постраждалих.

Цей склад вже опинявся під атакою восени 2025 року. Через російську атаку на Київ 25 жовтня минулого року було зруйновано складський комплекс та офіс "Оптіма-Фарм".

Загальні втрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінювали в понад 100 мільйонів доларів.

У жовтні 2025 року представники компанії "Оптіма-Фарм" повідомили ЕП, що обсяг знищеної продукції становить близько 20% місячного запасу ліків усієї України.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Через російський обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждали, руйнування зафіксували у семи районах Києва, зокрема пошкодження отримали житлові будинки, склади, навчальний заклад, лікарня і вхід до станції метро "Тараса Шевченка".