Аптеки відшкодують 214 мільйонів гривень за несплачені податки

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва у січні 2026 року було викрито злочинну схему, за допомогою якої мережі аптек у період 2022-2025 років ухилялися від сплати податку на прибуток.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Для цього на території України створили два іноземні представництва, за якими зареєстрували патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. Насправді такі патенти не мають фактичної інтелектуальної вартості.

Надалі аптеки платили представництву роялті начебто за користування їхніми розробками.

Так, у період 2022-2025 років, на рахунки представництв аптечні мережі перерахували понад 2 млрд гривень за начебто користування інструкціями з дезінфекції та дератизації приміщень.

Ці фінансові операції аптеки відносили до витратної частини чим фактично занижували суми податку на прибуток, що складає 18% з отриманого підприємствами прибутку.

Далі, за даними слідства, гроші аптек виводили на рахунки "фіктивних" підприємств та надалі переводили в готівку, яку потім ділили між власниками аптечних мереж та організатором схеми.

У січні 2026 року підозри отримали директор представництва та організатор злочинної схеми. Організатор оголошений у міжнародний розшук. Досудове розслідування відносно директора завершено, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування.

Водночас під час досудового розслідування чотири аптечні мережі, які користувалися послугами підозрюваних, відшкодували до державного бюджету 214 млн грн, а також зробили благодійний внесок на ЗСУ в розмірі 30 млн грн.

Відтак прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про їх звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України. Про які саме аптечні мережі йде мова, у повідомленні не уточнено.

Нагадаємо:

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру батьку та сину, які, за даними слідства, організували ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових та їх подальший продаж за готівку.