Четвертий атакований росіянами за місяць: горить склад ліків компанії "БаДМ" у Одесі

Росіяни зруйнували вже четвертий склад ліків за місяць

Росіяни атакували склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Від початку вересня це вже четвертий склад фармацевтичної продукції, який атакував ворог.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП на фармринку.

Склад компанії знаходиться на краю Одеси у Хаджибейському районі міста. Після атаки на території складу виникла пожежа, на місці працює ДСНС.

Приміщення складу зазнали значних пошкоджень. За інформацією співрозмовників ЕП на фармринку, попередньо, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо:

Атака на склад "БаДМ" є четвертим випадком за вересень, коли росіяни вдаряють по логістичном обʼєктам фармринку.

Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – вважається найбільшим спеціалізованим фармацевтичним складом країни.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

13 вересня російські загарбники завдали ударів по другому з найбільших складів ліків в Україні, Universal logistic.