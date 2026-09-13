Росіяни двічі атакували другий найбільший склад ліків України

Два дні поспіль російські загарбники завдають ударів по одному з найбільших складів ліків в Україні, Universal logistic.

Про це повідомляє поінформований співрозмовник ЕП на фармринку.

Universal logistic є одним з двох найбільших фармскладів України. Другий – "Біокон", який росіяни вже атакували 3 вересня.

Склад Universal logistic знаходиться у Київській області у Бориспільському районі. Він відповідав найвищим стандартам якості зберігання ліків. За інформацією на сайті компанії, загальна площа складських приміщень становить 21 000 м2.

Цей склад обслуговує найбільших дистрибʼюторів ліків, які потім доставляють продукцію у аптеки. Через атаки на склад та постійні тривоги постачальники не можуть вивезти товар зі Universal logistic.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки у розпорядженні ЕП немає.

Ввечері 12 вересня Київська обласна військова адміністрація повідомила, що ворог пошкодив складські приміщення у Бориспільському районі.

Нагадаємо:

В частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Водночас 10 вересня очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.