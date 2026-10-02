У Гостомелі влучили у склад фармдистриб’ютора

У Гостомелі під удар потрапив склад компанії "Вента ЛТД", який обслуговував Київський регіон.

Про це повідомили джерела ЕП.

За словами співрозмовників, "Вента ЛТД" — третій найбільший фармацевтичний дистриб'ютор в Україні.

У "Вента ЛТД" одразу не відповіли на запит ЕП про коментар.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – вважається найбільшим спеціалізованим фармацевтичним складом країни.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

13 вересня російські загарбники завдали ударів по другому з найбільших складів ліків в Україні, Universal logistic.

14 вересня росіяни атакували склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Від початку вересня це вже четвертий склад фармацевтичної продукції, який атакував ворог.