Росіяни знищили завод фармвиробника "Кусум" у Сумах

Внаслідок ворожої атаки 4 жовтня 2026 року було зруйновано завод фармвиробника "Кусум" у Сумах.

Про це повідомляє персслужба компанії.

Унаслідок атаки загинув співробітник компанії Євген Володимирович Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.

"Зруйновано підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців лікарські засоби. Одне з наших ключових завдань зараз — зробити все можливе, щоб українські пацієнти й надалі мали безперебійний доступ до необхідних ліків", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба зазначає, що компанія продовжує працювати. Окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії.

"Це дозволить нам, за відсутності штучних регуляторних перешкод, перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну", – йдеться у повідомленні.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань.

Нагадаємо:

2 жовтня у Гостомелі під удар потрапив склад компанії "Вента ЛТД", який обслуговував Київський регіон.