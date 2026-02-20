У разі відмови заявку на "СвітлоДім" можна подати повторно – Мінрозвитку

За програмою "СвітлоДім" подано 864 заявки від співвласників багатоквартирних будинків Києва та Київської області, але 475 звернень відхилили через технічні помилки в документах або неточності, відсутні довідки чи пропущені дані у заявці.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Наразі на участь у програмі подано 864 заявки від співвласників багатоквартирних будинків Києва та Київської області, причому більшість — зі столиці, говориться у повідомленні.

Звернення розглядають щодня: вже опрацьовано 834 заявки, із яких 359 отримали схвалення, і найближчим часом кошти надійдуть заявникам.

Ще 475 звернень відхилили — найчастіше через технічні помилки в документах або неточності, відсутні довідки чи пропущені дані у заявці.

"Кожну відмову супроводжують детальні роз'яснення, що саме потрібно виправити, після чого заявку можна подати повторно", – зазначають у міністерстві.

У відомстві зазначають, що реалізація урядової програми підтримки багатоквартирних будинків "користується стабільно високим попитом серед співвласників". Станом на 19 лютого фінансування вже отримали 256 будинків на загальну суму понад 68,5 млн грн.

"Програма "СвітлоДім" допомагає співвласникам багатоквартирних будинків придбати автономні джерела електроенергії, щоб під час тривалих відключень мешканці не залишалися без світла, води, тепла, зв'язку та працюючих ліфтів", – говориться у повідомленні.

У межах ініціативи держава надає фінансову підтримку від 100 до 300 тисяч гривень на придбання необхідного обладнання, що дозволяє підвищити енергетичну стійкість житлових будинків.

Для отримання допомоги заявники відкривають окремий поточний рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів програми.

Мінрозвитку інформує, що систематизувало найпоширеніші помилки й підготувало детальні роз'яснення щодо кожної з них для того, щоб співвласники могли якісно підготувати заявку та весь необхідний пакет документів.

Нагадаємо:

Раніше у Мінрозвитку повідомили, що об'єднання співвла́сників багатокварти́рних буди́нків та житлово-будівельні кооперативи можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Раніше повідомлялося, що за 2,5 тижні після початку прийому заявок на фінансування автономного енергоживлення вже 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн.

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.