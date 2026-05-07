У Міненерго розповіли про квітневі надходження на підтримку енергетики

У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло 72,3 мільйона євро, також донори задекларували зобов'язання.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Загальний обсяг надходжень становить 72,3 млн євро, говориться у повідомленні.

Крім того, у квітні підписані документи про додаткові гранти та задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 млн євро від Єврокомісії, а також 0,5 млн.євро від приватної латвійської компанії.

Також анонсовані нові внески: 10 млн євро від Італії та 155 тис. євро від Канади.

Через механізм Фонду у квітні підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 8,1 млн євро.

Йдеться про обладнання для підсилення електромереж, захисту об'єктів, забезпечення аварійної стійкості енергосистеми, модернізації підстанцій, генерації та газової інфраструктури тощо.

Водночас за раніше укладеними контрактами у квітні здійснено поставки обладнання на суму близько 5,7 млн євро. Серед переданого – комплектні трансформаторні підстанції, систему моніторингу турбогенераторів та інше обладнання для відновлення і підсилення енергетичної інфраструктури країни.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,934 млрд євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, повідомило міністрество.

