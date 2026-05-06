Доплати аварійним бригадам по 20 тисяч: уряд виділив 242 мільйони за березень

Уряд 6 травня виділив 242 млн грн доплати аварійним бригадам по 20 тис. грн за березень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, доплати по 20 тис. грн за березень отримають понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак.

Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників газовиків, понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Свириденко зазначила, що загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.

У січні президент Володимир Зеленський заявляв, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Кожному робітнику, який працював в аварійно-відновлювальних бригадах, була передбачена доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень — тобто по 20 тисяч гривень за кожен місяць.