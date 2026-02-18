У Мінрозвитку розповіли, скільки будинків отримали фінансування через "СвітлоДІМ"

За 2,5 тижні після початку прийому заявок на фінансування автономного енергоживлення вже 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн.

Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Мінрозвитку зазначає, що з усіх будинків, які отримали фінансування, 91 розташований у Києві, а 35 – у Київській області.

Загалом заявки подали понад 770 будинків, в яких сумарно проживає понад 128 тис. родин.

Ці заявки подавали:

ОСББ – 78%;

управителі багатоквартирних будинків – 15%;

обслуговуючі кооперативи – 7%.

Загалом комісія встигла розглянути 680 заявок з 770 поданих. 424 будинки отримали відмову та зможуть податися на програму знову після доопрацювання пакету документів, а 256 вже отримали чи незабаром отримають фінансування.

Найчастіші причини відмови – технічні або документальні помилки.

Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.

Найчастіше будинки закупляють за програмою "СвітлоДІМ":

акумулятори – близько 39% заявок;

інвертори – близько 32%;

блоки керування високовольтними батареями – близько 10%;

сонячні панелі – близько 10%;

генератори різних типів – близько 10%.

Нагадаємо:

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

30 січня стартував прийом заявок за програмою.