Держпідтримка в надзвичайній ситуації: Свириденко відзвітувала про виплати та кредити

В Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Пакунки тепла

За її словами, понад 30 000 людей отримали пакунки тепла в районах, де ситуація під час морозів була найскладнішою. Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв'язку та заряджати медичні пристрої.

Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів Києва та Київської області. До ініціативи долучилися інші великі державні компанії — Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та Ліси України.

Вони вже забезпечують додаткові 70 тисяч пакунків тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною, зазначила Свириденко.

Допомога ФОПам на енергонезалежність

За словами очільниці уряду, за тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2-3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисяч заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги.

Податися на виплату можна тут: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist

Кредити 0% на енергообладнання

Свириденко повідомила, що видано перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та інше енергообладнання в межах програми "Доступні кредити 5–7–9".

Станом на сьогодні до 18 банків надійшло 963 заявки від бізнесу на загальну суму понад 1 млрд грн. Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень.

Умови та перелік банків: https://energycredit.bdf.gov.ua

Доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання

Уже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 млрд гривень для фінансування проєктів власної генерації — для бізнесу та ОСББ. Загалом бізнес подав 173 заявки на 6 млрд гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості, зазначила Свириденко.

СвітлоДім для енергонезалежності будинків

За її словами, погоджено перші 19 заявок багатоквартирних будинків у Києві та Київській області на загальну суму 5,1 млн грн. Кошти перераховуються заявникам протягом двох днів після підтвердження.

Нагадаємо:

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.