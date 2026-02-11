Заяви на отримання енергопідтримки подали вже понад 20 тисяч підприємців

Заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців, виплати здійснюються.

Про це інформує держпідприємство "Дія".

"Понад 20 000 підприємців подали заяви для підтримки енергоефективності їхньої справи — перші гроші вже на рахунках", – говориться у повідомленні.

Держава компенсує від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників. За гроші можна придбати генератор, пальне, обладнання для автономного живлення, сонячні панелі або оплатити електроенергію.

Програма працює для малого й середнього бізнесу (ФОП ІІ та ІІІ групи) з найманими працівниками, зареєстрованого до 1 грудня 2025 року.

"Подати заяву просто: авторизуйтеся на порталі Дія, перевірте дані, відкрийте або виберіть Дія.Картку та засвідчте заяву електронним підписом", – говориться у повідомленні.

Послугу розроблено Мінцифрою в партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Державною податковою службою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".