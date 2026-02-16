Українська правда
Уряд розширює програми енеогопідтримки для будинків – Свириденко

Андрій Муравський — 16 лютого, 17:10
Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Про це у Телеграм написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок. Посилюємо енергостійкість громад під час тривалих відключень", – зазначено у повідомленні.

Програма енергопідтримки для ОСББ та ЖБК дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень, розповіла Свириденко.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". Сума — до 3 млн грн, строк — до 3 років. Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса", – написала Свириденко.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Тим часом власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". ⁠Сума — до 480 тисяч грн, строк — до 10 років. ⁠Компенсація держави — до 30% вартості обладнання", – зазначено у повідомленні.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за два тижні роботи програми "СвітлоДІМ" було подано 524 заявки, з яких уже 155 передано на оплату. Але у Мінрозвитку зазначили, що значна частина заявок отримує відмови. Найчастіше причина – прості технічні або документальні помилки.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

житло енергетика кредити уряд Свириденко

уряд

