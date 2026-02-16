Уряд розширює програми енеогопідтримки для будинків – Свириденко

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Про це у Телеграм написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок. Посилюємо енергостійкість громад під час тривалих відключень", – зазначено у повідомленні.

Програма енергопідтримки для ОСББ та ЖБК дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень, розповіла Свириденко.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". Сума — до 3 млн грн, строк — до 3 років. Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса", – написала Свириденко.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Тим часом власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". ⁠Сума — до 480 тисяч грн, строк — до 10 років. ⁠Компенсація держави — до 30% вартості обладнання", – зазначено у повідомленні.

Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за два тижні роботи програми "СвітлоДІМ" було подано 524 заявки, з яких уже 155 передано на оплату. Але у Мінрозвитку зазначили, що значна частина заявок отримує відмови. Найчастіше причина – прості технічні або документальні помилки.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".