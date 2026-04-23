За квартал "Укрзалізниця" продала 5,3 мільйона "квитків з держпідтримкою"

У першому кварталі 2026 року понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами завдяки механізму держзамовлення, близько 2,6 мільйона пасажирів їхали у прифронтові області та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Механізм розробили Мінрозвитку спільно з Міністерством фінансів України. Він передбачає компенсацію Укрзалізниці різниці між ціною квитка для пасажира та фактичною собівартістю перевезень.

Особливе значення державна підтримка має для сполучення з прифронтовими регіонами, зазначають у Мінрозвитку.

"У першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів — близько 2,6 мільйона людей — подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Найпопулярнішими напрямками у першому кварталі 2026 року стали Київ — Львів, Київ — Дніпро, Київ — Харків, Київ — Вінниця та Київ — Одеса.

Зважаючи на те, що фактична собівартість однієї поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка, важлива державна підтримка перевезень.

Завдяки механізму держзамовлення тарифи для пасажирів залишаються максимально доступними. Це критично важливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються військовослужбовці, їхні родини, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які потребують підтримки держави, говориться у повідомленні.

Експериментальний механізм державного замовлення є важливим перехідним кроком до моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу.

У 2026 році держава планує спрямувати близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.

Нагадаємо:

