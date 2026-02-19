Уряд запускає єдину платформу урядових програм енергопідтримки

Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими", – написала вона у Телеграм.

Вона зазначила, що на платформі energy.kmu.gov.ua зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу.

Ідеться про щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад, програму "СвітлоДім" для енергонезалежності будинків, пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів та екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

"Відсьогодні також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок", – повідомила Свириденко.

Це програма "Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК" та "Енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів".

Для бізнесу передбачені допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг, кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до 3 років на генератори та доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.

Нагадаємо:

За 2,5 тижні після початку прийому заявок на фінансування автономного енергоживлення вже 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн.

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.