У Києві прокурори викрили оборудку будівельної компанії

У Києві керівник будівельної компанії у змові з нотаріусом незаконно продовжив собі в реєстрах договір оренди землі під незавершеним будинком, права на який вже належать інвесторам.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру генеральному директору приватного товариства.

А – також приватному нотаріусу, які у незаконний спосіб внесли в реєстри запис про продовження товариству права оренди землі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне товариство отримало в оренду під будівництво житлового комплексу земельну ділянку у Подільському районі.

Будівництво так і не завершили, однак за цей час строк оренди землі закінчився, зазначили у прокуратурі.

Вартість цієї земельної ділянки становить понад 12 млн гривень.

Не звертаючись у законний спосіб до Київради за продовженням договору оренди землі, забудовник у лютому 2022 року у державних реєстрах через приватного нотаріуса вніс дані про автоматичне продовження дії договору оренди строком до 21.11.2028 року.

Водночас право власності на незавершений будинок належить кооперативу, створеному інвесторами будівництва нерухомості.

"Тобто керівник будівельної компанії своїми діями позбавив інвесторів будинку права користування землею, на якій знаходиться їх недобудоване житло", – кажуть слідчі.

Генеральному директору товариства та нотаріусу повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського УП поліції за оперативного супроводу Департаменту Кіберполіції Нацполіції України.

