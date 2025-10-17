У Чернівцях прокуратура відсудила історичну будівлю

Прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Окружна прокуратура міста Чернівці забезпечила повернення територіальній громаді історичної будівлі Адміністративного будинку 1901 року, відомого чернівчанам як "Українська книга", – говориться у повідомленні.

Загальна площа пам'ятки становить близько 150 кв. м, а її вартість перевищує 10 млн грн. Ця будівля — об'єкт культурної спадщини, розташований у центральній частині Чернівців.

"Ще у 2010 році департамент економіки міської ради передав її громадській організації для створення культурно-мистецького центру. Однак орендар, замість виконання умов договору, самовільно переобладнав приміщення під кафе", – стверджує прокуратура.

"У 2020 році договір оренди було незаконно продовжено ще на 10 років — без погодження Міністерства культури України, без проведення аукціону, без визначення режиму використання пам'ятки та укладення охоронного договору", – говориться у повідомленні.

З 2021 року прокуратура відстоювала у судах повернення історичної будівлі громаді. Після кількох судових інстанцій 27 травня 2025 року Західний апеляційний господарський суд остаточно підтвердив правомірність доводів прокуратури та зобов'язав повернути об'єкт у власність громади Чернівців.

Тепер рішення суду виконано в повному обсязі, будівлю передано на баланс територіальної громади, інформує Офіс генерального прокурора.

