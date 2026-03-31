У Києві прокуратура вимагає знести самочинно зведені будівлі на Подолі

Прокуратура міста Києва хоче скасувати реєстрацію права власності на нежитлові будівлі на Подолі та повернути територіальній громаді столиці земельні ділянки під ними.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

З відповідними позовами Подільська окружна прокуратура звернулася до районного суду міста Києва.

Ідеться про скасування реєстрації права власності на нежитлові будівлі загальною площею понад 155 квадратних метрів та повернення територіальній громаді столиці земельних ділянок, на яких вони розташовані.

Це дві земельні ділянки по вул. Межовій та вул. Ужвій Наталії у Подільському районі м. Києва загальною вартістю понад 12 млн гривень, уточнили у прокуратурі.

"Встановлено, що фізичні особи набули у власність цю нерухомість на підставі документів, що не видавались", – говориться у повідомленні.

Земельні ділянки, на яких розміщені будівлі, Київською міською радою не відводились ні для будівництва, ні для користування, тобто нежитлові приміщення є самочинним будівництвом.

Виявивши порушення, прокуратура звернулася до суду та просить суд скасувати реєстрацію права власності не нерухомість та зобов'язати фізичних осіб звільнити земельні ділянки.

Самочинно збудовані будівлі прокуратура вимагає знести.

Наразі Подільським районним судом міста Києва відкриті провадження за позовами прокурора та призначено підготовчі судові засідання, зазначено у повідомленні.

Раніше Національній академії аграрних наук України заборонили побудувати котеджне містечко на річці Нивка у Святошинському районі столиці.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.

Прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Раніше поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".