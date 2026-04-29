Будівництво на території найстарішої лікарні Києва: прокуратура оскаржує інвестдоговір

Прокуратура оскаржує в суді інвестиційний договір, який передбачає будівництво приватної клініки та паркінгу на території Свято-Михайлівської клінічної лікарні

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним інвестиційного договору на будівництво паркінгу та приватної клініки на території Свято-Михайлівської клінічної лікарні міста Києва (відомої як Олександрівська клінічна лікарня).

Будівництво планують на земельній ділянці площею 0,7 га по вул. Шовковичній, у Печерському районі міста Києва. Це ділянка є частиною території найстарішої лікарні столиці – Свято-Михайлівської клінічної лікарні міста Києва.

"Комплекс лікарні є об'єктом культурної спадщини, визначною пам'яткою історії, а сама земельна ділянка в силу закону належить до земель історико-культурного призначення, які є особливо цінними землями", – говориться у повідомленні.

У червні 2025 року між департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради, лікарнею та приватним товариством укладено інвестиційний договір на реконструкцію будівлі прохідної лікарні площею 18 кв.м.

Також договір передбачає будівництво гаража (паркінгу), приватної клініки та інших приміщень загальною площею 13 020 кв.м, власником яких у майбутньому стане приватне товариство взамін на сплату ним коштів.

"Разом з тим установлено, що інвестиційний договір укладено з порушенням вимог земельного, інвестиційного та пам'яткоохоронного законодавства, земельна ділянка надана для забудови в обхід встановленої законом процедури", – зазначили у прокуратурі.

Прокурори переконані, що за своєю суттю вказаний інвестиційний договір є прихованим договором купівлі-продажу комунальної земельної ділянки, який укладено поза волею її власника – Київської міської ради.

Ухвалою Господарського суду м. Києва відкрито провадження у справі за позовом прокурора, розгляд справи триває.

Нагадаємо:

