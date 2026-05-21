Судитимуть псевдоподатківців, які ошукали бізнес на 700 тисяч гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох запорожців, які представлялися співробітниками місцевої податкової і ошукали бізнесменів на 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у шахрайстві.

Встановлено, що мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб.

"Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з "вищого" органу, і просили підприємців допомогти їм із подарунком або "накриттям столу" для перевіряючих", – розповіли у прокуратурі.

Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.

"Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на їх гачок потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн", – зазначає прокуратура.

Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Інші двоє працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.

Під час обшуків вилучено ноутбуки з базою даних суб'єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

