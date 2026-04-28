Столична прокуратура вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок

У Києві прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок на комунальній землі вартістю понад 14,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Солом'янська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про скасування реєстрації права власності на неіснуючий об'єкт нерухомого майна та реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Йдеться про земельну ділянку по вул. Медовій у Солом'янському районі столиці, уточнили у прокуратурі.

Встановлено, що за приватним товариством незаконно зареєстровано право власності на нерухомість, якої фізично не існує.

Відсутність будь-яких споруд підтвердили ретроспективний супутниковий моніторинг за останні 25 років та огляд ділянки. Київська міська рада рішення про надання землі не приймала і адреса об'єкту не присвоювалась.

Попри це, під обслуговування неіснуючого будинку незаконно сформовано та зареєстровано земельну ділянку у Державному земельному кадастрі.

Цільовим призначенням зазначили "будівництво та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку".

Права власності на будівлю, якої не існує, зареєстрували, щоб створити штучні підстави для отримання землі на позаконкурентних умовах, пояснюють слідчі.

Виявивши порушення, прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати вказані незаконні реєстрації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Прокуратура повідомила про підозру директору департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації – його підозрюють у незаконній приватизації комунальної нерухомості вартістю у 7,4 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва хоче скасувати реєстрацію права власності на нежитлові будівлі на Подолі та повернути територіальній громаді столиці земельні ділянки під ними.

Раніше Національній академії аграрних наук України заборонили побудувати котеджне містечко на річці Нивка у Святошинському районі столиці.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.