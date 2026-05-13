У половині столиць ЄС середня вартість оренди перевищує мінімалку: статистика

У 16 столицях країн Європейського Союзу середня вартість оренди двокімнатної квартири перевищує мінімальну зарплатню.

Про це пише Euronews.

Антилідерами рейтингу є Прага та Лісабон. У Празі середня оренда двокімнатної квартири сягає 1710 євро, тоді як мінімальна зарплата в Чехії становить 924 євро. Це означає, що вартість оренди дорівнює 185% мінімальної зарплати.

У Лісабоні ситуація також критична: там оренда "двійки" становить 168% мінімальної зарплати. У Португалії мінімальна зарплата становить 1073 євро, тоді як середня орендна плата у столиці ‒ 1710 євро.

Важливо, що ці показники заробітних плат не враховують податки та соціальні внески. Це означає, що працівники насправді отримують ще менші суми.

Далі йдуть Будапешт (159%), Братислава (158%), Софія (154%), Афіни (153%), Рига (151%) та ще низка європейських столиць.

Співвідношення середньої вартості оренди двокімнатної квартири та мінімальної зарплати у низці столиць ЄС Дані: Euronews

Водночас у Гаазі (96%), Люксембурзі (87%), Нікосії (85%), Берліні (76%) та Брюсселі (70%) ситуація є більш сприятливою.

Для порівняння, у Києві в березні середня оренда однокімнатної квартири становила 23 тис. грн.

При мінімальній зарплаті у 8 647 грн, відсоткове співвідношення для однокімнатної квартири становить 266%, перевищуючи співвідношення оренди навіть двокімнатної квартири у будь-якій європейській столиці.

Водночас на рівні країн Європи ситуація є кращою, ніж у столицях. У багатьох випадках мінімальної зарплати достатньо для покриття оренди – ціни в провінціях варіюються в діапазоні між 33% від мінімалки (Польща) та 61,3% (Мальта).

Співвідношення середньої вартості оренди двокімнатної квартири та мінімальної зарплати поза столицями країн ЄС Дані: Euronews

Нагадаємо:

У 2026 році попит на оренду квартир зріс у більшості обласних центрів України. Зокрема, щодо оренди однокімнатних квартир, найвищою активність пошукачів у березні 2026 була у Запоріжжі – майже 40 відгуків на одне оголошення.