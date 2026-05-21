Учасників "газової" схеми можуть випустити під застави на півмільярда гривень

Івано-Франківський міський суд розглянув клопотання Івано-Франківської обласної прокуратури щодо обрання запобіжних заходів чотирьом учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ідеться про масштабну схему розкрадання природного газу із державної ГТС, яку викрили цього тижня на Прикарпатті – приватна компанія упродовж 2022–2025 років нелегально відібрала з мережі та реалізувала на ринку 8 млн м³ палива вартістю понад 200 млн грн.

Прокурори вимагали для підозрюваних – керівника та трьох працівників приватного газовидобувного підприємства – рекордні суми застави.

Згідно з рішеннями суду, до всіх підозрюваних застосовано запобіжні заходи - тримання під вартою із можливістю внесення застави. Суми застав становлять 166 мільйонів гривень, 200 мільйонів, 998 тисяч. та 173 мільйона гривень відповідно.

"За клопотанням прокурорів, суд врахував усі наявні ризики та розмір збитків, завданих економічним інтересам держави", – говориться у повідомленні.

