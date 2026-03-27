У Києві прокуратура не дала побудувати котеджне містечко біля річки

Національній академії аграрних наук України заборонили побудувати котеджне містечко на річці Нивка у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Святошинські ставки у Києві намагалися перетворити на територію житлової забудови. Землю, відведену для науки, фактично почали готувати під котеджне містечко. Цю спробу зупинено в суді", – розповіли у прокуратурі.

За позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Господарський суд міста Києва припинив Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України право постійного користування земельною ділянкою площею 14,5 га на річці Нивка у Святошинському районі столиці через її нецільове використання.

"Цю територію було передано для наукової і дослідної діяльності у сфері рибництва. Натомість землю переоформили в кадастрі під житлову та громадську забудову і внесли до спільного проєкту з приватним забудовником", – пояснили у ОГП.

Після цього на ділянці розпочато будівельні роботи, ставки засипано, а ландшафт ділянки вирівняно.

Екологічні прокурори довели в суді факт нецільового використання Інститутом вказаних земель водного фонду.

Також суд погодився з твердженнями прокурорів про те, що відведені Інституту у постійне користування землі, не можуть належати за цільовим призначенням до категорії житлової та громадської забудови, тому їх незаконна кадастрова реєстрація підлягає скасуванню.

Рішення суду надасть можливість сформувати і облікувати ці території як землі водного фонду з відповідним суворим охоронним режимом та використовувати їх відповідно до вимог законодавства, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

