АРМА почало шукати управителя на нерухомість Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба АРМА 20 травня.

Йдеться про нерухоме майно, власником якого є ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість": чотири об'єкти нерухомого майна на вул. Саксаганського, 139 у Києві.

Крім того, АРМА проводить заходи щодо заміни управителя бізнес-центру "Кришталь" — одного з арештованих активів ТОВ "Гута-Скло".

Вони належали громадянам РФ Віктору Виноградову та Андрію Іпполітову, щодо яких застосовано санкції згідно з рішенням РНБО України.

