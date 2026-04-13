Незаконна приватизація комунальної нерухомості: посадовцю КМДА вручили підозру

Прокуратура повідомила про підозру директору департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації – його підозрюють у незаконній приватизації комунальної нерухомості вартістю у 7,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними ЕП у правоохоронних органах, ідеться про директора департаменту Андрія Гудзя.

Солом'янська окружна прокуратура міста Києва директору департаменту комунальної власності міста Києва повідомила про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої приватизували комунальне приміщення вартістю майже 7,4 млн гривень.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що приміщення, розташовані по вул. Пост-Волинська, що у Солом'янському районі столиці, з 2011 року перебували на балансі КП "Київжитлоспецексплуатація" та протягом тривалого часу передавалася в оренду", – говориться у повідомленні.

Орендар зобов'язаний здійснювати їх поточний ремонт за власний рахунок, без права на компенсацію або зарахування таких робіт як невід'ємних поліпшень.

Згодом, внаслідок підробки низки документів, орендар приватизував приміщення, не маючи на це права. Відтак місто недоотримало гроші за його оренду – майже 1,4 млн гривень, стверджує прокуратура.

Посадовець не вжив заходів контролю за збереженням та використанням орендованого комунального майна. Також він не проконтролював вартість ремонту, проведеного у приміщеннях, пояснюють у прокуратурі. Це дозволило орендарю приватизувати їх.

Дії посадовця кваліфіковано як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків.

Раніше прокуратура повідомила про підозру директору товариства, яке не сплатило 53 мільйона гривень податків з продажу щонайменше 48 об'єктів нерухомості.

Раніше у Києві викрили незаконну забудову державної земельної ділянки, збитки держави оцінюються у понад 2,3 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва хоче скасувати реєстрацію права власності на нежитлові будівлі на Подолі та повернути територіальній громаді столиці земельні ділянки під ними.

Раніше Національній академії аграрних наук України заборонили побудувати котеджне містечко на річці Нивка у Святошинському районі столиці.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.