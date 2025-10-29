Роздача земель на 3,5 мільйона гривень: судитимуть експосадовця Держгеокадастру

На Буковині за матеріалами ДБР судитимуть колишнього керівника управління Держгеокадастру за незаконну роздачу земель на 3,5 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 3,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, у 2020–2021 роках посадовець підписав низку наказів, якими незаконно передав у приватну власність земельні ділянки на території міста Чернівців (0,3 га) та села Здобурів Заставнівського району (2,4 га).

Формально вони видавалися для ведення особистого селянського господарства, хоча належали територіальним громадам і не підлягали такій передачі.

Відповідно до висновку експертизи, через протиправну передачу у приватну власність 2,7 га землі держава зазнала збитків на суму близько 3,5 млн грн.

Слідство також встановило, що чиновник особисто контролював процес оформлення документів і наполягав на їх прискореному погодженні.

Питання повернення ділянок у власність відповідних територіальних громад вирішуватиметься у судовому порядку, зазначає ДБР.

Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинуваченого — квартиру, нежитлове приміщення в Івано-Франківську та автомобіль.

Колишній посадовець обвинувачується у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За рішенням суду його відсторонено від займаної посади. За скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

